Zum Jubiläum kommt Tobias Moretti als Mackie Messer

Ebenfalls 2016 wird Bertrand de Billy, der sich zuletzt von der Wiener Staatsoper zurückgezogen hatte, an der Wien "Capriccio" von Richard Strauss dirigieren.

Geyer freut sich jedenfalls über die "hohe künstlerische Reputation des Theaters an der Wien" sowie das "weltweite Interesse an unseren Inszenierungen". So seien "unsere letztjährigen Erfolgsproduktionen ,Platée‘ in Paris und ,Idomeneo‘ in Tokio euphorisch gefeiert" worden.

Aus dem Theater an der Wien hörte man zuletzt selten Klagen, dass man mit den Subventionen nicht auskomme. Geyer: "Wir bekommen seit 2009 pro Jahr 20 Millionen Euro von der Stadt Wien. Die sind auch weiterhin zugesichert. Zum Glück gibt es da ein großes Verständnis der Stadtpolitik." Er sagt aber auch: "Bei uns führt die Nicht-Evaluierung ebenfalls zu riesigen Problemen. 70 Prozent gehen für Fixkosten auf, es wird daher jedes Jahr budgetär schwieriger für die Kunst."



