Zum Tod von Georg Springer: Er war der Tenno der Bundestheater

Georg Springer war vieles, vereint in einer Person, wie es das kaum noch gibt in einer Zeit, in der Bildung und Stil, Kenntnis und Kritikfähigkeit mehr und mehr abhanden zu kommen drohen, und in der bürgerlich automatisch parteipolitisch interpretiert wird.

Georg Springer war Jurist, was ihn an die Spitze der Bundestheater bringen sollte, die er von 1991 bis 2014 leitete. Er war ab 1999 das Gesicht der Ausgliederung von Staats- und Volksoper sowie Burgtheater, obwohl er die Macht, die die damals (für ihn?) gegründete Holding eigentlich gehabt hätte, nie vollends auslebte. Den Institutionen war es wohl ganz recht, dass er sie gewähren ließ. Dennoch hielt er, allein kraft seiner Persönlichkeit, die Theater zusammen – bis er vorzeitig in Pension gehen musste wegen des Finanzskandals am Burgtheater, den man ihm juristisch nicht anlasten konnte. Georg Springer war Opernliebhaber durch und durch, schon früh am Stehplatz, später bei den Opernfreunden, als die noch eines waren, lange Zeit sogar als Statist. Er dürfte der einzige Statist sein, der je zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt wurde. Auch das eine Leistung. Georg Springer war Opernkenner, und eigentlich ist an ihm ein Kritiker verloren gegangen. Er konnte Aufführungen differenziert und stets als Liebender berurteilen und sein Urteil perfekt argumentieren – leider nur intern und in Restaurants statt in Publikationen.