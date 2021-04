Amos Vogel zum 100er: Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Filmkultur

Eine offizielle Einladung an Amos Vogel in seine Heimatstadt Wien erging erst 1993: Anlass bot das von SYNEMA – Gesellschaft für Film und Medien veranstaltete Symposium „Aufbruch ins Ungewisse – Österreichische Filmschaffende in der Emigration“, das im Rahmen der Viennale unter der Leitung von Alexander Horwath und Wolfgang Ainberger stattfand.

Im Österreichischen Filmmuseum, welches mit verschiedenen Projekten im Verlauf des Jahres den 100. Geburtstag von Vogel würdigt, finden sich in der Amos Vogel Library über 8.000 Bücher und Zeitschriften aus Vogels privater Bibliothek. Vogels Söhne Steven und Loring traten nach dem Tod ihres Vaters an den damaligen Direktor Alexander Horwath heran, die Bibliothek nach Wien an den Geburtsort ihres Gründers zurückzubringen: „Nach dem Tod meines Vaters erwarb das Österreichische Filmmuseum seine Bibliothek und arrangierte den Rücktransport in die Stadt, in der er die ersten 17 Jahre seines Lebens verbrachte, bis die Nazis ihn und seine Familie grausam ins Exil zwangen. Diese Rückkehr bedeutete für die jüngere Generation im Filmmuseum und auch für mich und meinen Bruder möglicherweise eine Art von Versöhnung.“ (Steven Vogel)

Die diesjährige Retrospektive der Viennale und des Filmmuseums ist eine Hommage an Amos Vogel. Davor gibt es im Filmmuseum Filmvorführungen, Lectures und Ausstellungen.

Infos unter: www.filmmuseum.at/amosvogel