Zuerst befreites Lachen, dann Beklemmung in Zeitlupe

Rollenwechsel

Der Clou dieses Textes ist, dass immer wieder die Rollen gewechselt werden und so alle Aspekte einer Beziehung durchgespielt werden.

Thomas Jonigk hat das großartig inszeniert, in Höchsttempo, mit viel Mut zum Tür-auf-Tür-zu-Spiel und zum absurden Körperspiel und zum Slapstick. Wie etwa zwei Gläser und eine Flasche in Hochgeschwindigkeit zwischen beiden Personen hin und her wandern, bietet großen Unterhaltungswert.

Caroline Peters und Michael Wächter spielen das alles einfach großartig und haben sichtlich Spaß an dem, was sie tun. Die ersten 90 Minuten verfliegen derart nur so, man lacht viel, aber niemals unter Niveau – der Text bietet viel kritischen Wiedererkennungswert aus dem eigenen Beziehungsleben.