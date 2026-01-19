"Zoomania 2" weltweit der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten
Mit 1,7 Mrd. Dollar hat er den bisherigen Spitzenreiter "Alles steht Kopf 2" überholt.
Disneys "Zoomania 2" hat sich mittlerweile zum weltweit erfolgreichsten Animationsfilm der Kinogeschichte gemausert.
Mit einem Einspielergebnis von bisher 1,7 Mrd. Dollar (1,46 Mrd. Euro) hat das Abenteuer rund um die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde den bisherigen Spitzenreiter "Alles steht Kopf 2" - ebenfalls aus dem Hause Disney - hinter sich gelassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zugleich belegt "Zoomania 2" Platz 9 der erfolgreichsten Filme.
Schon knapp nach Kinostart am 26. November des Vorjahres war die Produktion auf Erfolgskurs. In den ersten fünf Tagen spielte der Film rekordverdächtige 559,5 Mio. Dollar (481,3 Mio. Dollar) ein und markierte damit den besten Kinostart eines Animationsfilms aller Zeiten.
