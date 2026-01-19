"Zoomania 2" weltweit der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Disneys "Zoomania 2" hat sich mittlerweile zum weltweit erfolgreichsten Animationsfilm der Kinogeschichte gemausert.

Mit einem Einspielergebnis von bisher 1,7 Mrd. Dollar (1,46 Mrd. Euro) hat das Abenteuer rund um die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde den bisherigen Spitzenreiter "Alles steht Kopf 2" - ebenfalls aus dem Hause Disney - hinter sich gelassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zugleich belegt "Zoomania 2" Platz 9 der erfolgreichsten Filme.