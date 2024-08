Zoë Kravitz: „Ich bin ein zwanghafter Psycho-Kontrollfreak“

Von: Elisabeth Sereda

Mutter und Großmutter waren berühmte Seriendarstellerinnen, der Vater ist eine Rock-Ikone, der Stiefvater ein Filmstar. Mit Lisa Bonet, Roxie Roker, Lenny Kravitz und Jason Momoa aufzuwachsen, hätte ein weniger starkes Kind vermutlich dazu gebracht, sich vom Entertainmentbusiness so weit fernzuhalten wie ein Polarbär vom Äquator. Zoë Kravitz ließ sich vom kollektiven Megatalent ihrer Familie nicht einschüchtern. Von ihrem ersten Film mit 19, in dem ihr Co-Star Jodie Foster hieß, bis zur Catwoman in „The Batman“, Heldenrollen in „X-Men: First Class“ und zwei der best-kritisierten TV-Serien der letzten zehn Jahre, „Big Little Lies“ und „High Fidelity“, zudem ein Ausflug in die Musik als Bandleaderin: Sie wagte es immer wieder, etwas Neues auszuprobieren.