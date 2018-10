"Wonder Woman": Fortsetzung kommt erst 2020

Die Fortsetzung des überaus erfolgreichen Filmes "Wonder Woman" kommt später als ursprünglich geplant - und soll nun zum Sommerblockbuster 2020 werden. Eigentlich hätte "Wonder Woman 1984" mit Gal Gadot bereits im November 2019 in die Kinos kommen sollen. Der erste Teil war mit 822 Millionen Dollar weltweiten Einnahmen überaus erfolgreich - überraschend vor allem für Hollywood, wo Filme rund um Superheldinnen zuvor mit spitzen Fingern engegriffen worden waren.