"Wonder Woman 1984": Auch Superheldinnen können enttäuschen

Besonders enttäuschend sehen die Einspielergebnisse in einem so wichtigen Markt wie China aus, wo der Film am ersten Wochenende nur 18,8 Millionen Dollar einspielte – 20 Millionen weniger als noch der erste Teil – und damit praktisch floppte.

Zudem bewegen sich die Filmkritiken nur im lauen Bereich der Begeisterung. Während „Wonder Woman“ von 2017 auf der Kritikerplattform Rotten Tomatoes 93 Prozent an positiven Kritiken verzeichnete, konnte „Wonder Woman 1984“ nur noch 60 Prozent für sich gewinnen. Manche Verrisse lesen sich geradezu feindselig. Der Film sei so „blöde“, dass er nicht nur „enttäusche“, sondern geradezu „wütend“ mache, schäumte der britische Guardian, der „Wonder Woman 1984“ vorwirft, seine „pseudo-feministischen“ und „sozialen Anliegen“ in den Dienst eines durch und durch reaktionären Films zu stellen.

Viele Kritiker merkten verärgert an, dass die Hommage an die 80er Jahre auch in den rassistischen Stereotypen, gerade was die Darstellung von Muslimen betrifft, stecken geblieben ist.

Ein unschlagbarer Hit ist „Wonder Woman 1984“ jedenfalls unter den Filmpiraten. Gleich wenige Minuten nach seiner Veröffentlichung auf HBO Max gab es bereits Raubkopien in bester Qualität.