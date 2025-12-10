Der letzte Film von "Good Bye, Lenin!"-Regisseur Wolfgang Becker

Wer sich an die „Massenflucht aus der DDR“ im Jahre 1983 nicht erinnern kann, muss sich keine Sorgen um sein Gedächtnis machen. Oder um seine Schulbildung.

Es hat diese Massenflucht nie gegeben.

Die Story von einer Ost-S-Bahn, die durch eine falsche Weichenstellung am Bahnhof Friedrichstraße nach West-Berlin abbog und 127 Fahrgästen die Freiheit verpasste, ist erfunden. Sie ist Teil eines gleichnamigen Romans, den der deutsche Filmemacher Wolfgang Becker zu einer warmherzigen, sanftmütigen Satire verarbeitete.

Den fertigen Film hat Becker selbst nicht mehr gesehen. Der „Good Bye, Lenin!“-Regisseur starb nach Abschluss der Dreharbeiten im Alter von nur 70 Jahren. In seinem Sinn hat Kollege Achim von Borries Beckers Werk zu Ende geführt.