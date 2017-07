Wilfried im Alter von 67 Jahren gestorben

Austropop-Legende Wilfried ist tot. Er starb im Alter von 67 Jahren.

Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" Montagfrüh in ihrer Online-Ausgabe. Der Songwriter, Schauspieler und Sänger erlag einer Krebserkrankung.

Der am 24. Juni 1950 in Bad Goisern geborene Wilfried Scheutz, war auf der Bühne meist als "Wilfried" bekannt. Mit seinem Volksmusik-Crossover feierte er Anfang der 70er-Jahre große Erfolge, mit "Mary Oh Mary" schaffte er 1973 sogar den Sprung an die Spitze der Ö3-Hitparade.

1973 veröffentlichte er mit Ziwui Ziwui einen weiteren Hit. Von 1978 bis 1979 war er Sänger bei der Ersten Allgemeinen Verunsicherung. Hits landete Wilfried auch mit Songs wie Nights in the City, Südwind, Highdelbeeren, Ikarus oder Lass mi bei dir sein. Mit Lisa Mona Lisa vertrat Wilfried Österreich 1988 beim Song Contest.

1996 gründetet er die A-cappela Gruppe 4Xang.

Ab Anfang der 90er Jahre war er auch als Schauspieler erfolgreich. Zu sehen war in der Serie "Die Leute von St.Benedikt" und auch bei Theaterfestspielen wie Berndorf oder Maria Enzersdorf.

Im August 2016 trat Wilfried im Wiener Stadtsaal in der Produktion "Die Tankstelle der Verdammten" auf.