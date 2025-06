"Grief of Red Granny": Der Tod soll sich am anderen Ende der Stadt verirren

Im Odeon schließt sich der menschheitsgeschichtliche Kreis: In einem Garten Eden wird nicht, wie einst, der Beginn der Menschwerdung gefeiert, sondern Trauer begangen. Aus dem Ehebett stemmt sich ein Baum nach oben, von dem am Schluss Äpfel fallen. Aus der Mitte der Bühne entspringt ein Flüsschen, am Schluss werden Blumen in einer Toilette arrangiert: Es erblüht aus der Trauer, der Verwesung und dem Tod das Neue.