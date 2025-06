... und Israel verliert den Krieg – wie die Perser gegen Athen

Chokri Ben Chikha, ein flämischer Regisseur mit tunesischen Wurzeln, sollte für das NTGent, der vormaligen Wirkungsstätte von Festwochenintendant Milo Rau, „Die Perser“ inszenieren. Er suchte nach einer Analogie in der Gegenwart und stieß auf den Nahostkonflikt: In „Perzen. Triomf van Empathie“ setzt er die Perser mit den Israelis gleich – und Benjamin Netanjahu mit Xerxes. Er fand einen israelischen Historiker, Moshe Zimmermann, der die Gleichsetzung durchaus plausibel findet: Netanjahu wäre vielleicht sogar stolz, mit Xerxes verglichen zu werden, weil er in seiner Hybris nicht die dahinterliegende Kritik kapiere.

Und so malt Chokri Ben Chikha ein ziemlich düsteres Bild vom Jahr 2030, in dem rechte Regierungen fast überall die Macht übernommen haben: Der Nahostkonflikt wurde mit einer Atombombe radikal beendet, die Zweistaatenlösung verwirklicht, und Deutschland hat Netanjahu Asyl gewährt. Belgien gibt’s auch nicht mehr, und Chokri Ben Chikha wurde suspendiert, weil er sich den Grundsätzen – Neutralität, Empathie und Sicherheit – widersetzt haben dürfte. Seine multiethnischen Studierenden aber sollen trotzdem ihre Abschlussarbeit präsentieren dürfen: unter der strengen Supervision von Mareille Lahbohm, die als Moderatorin des 90-minütigen Abends fungiert (noch bis 3. Juni 2025 bei den Festwochen im Museumsquartier).

Was nun also folgt, ist zwar ironisch gemeint – und gleichzeitig ziemlich zynisch, vielleicht auch antisemitisch. Denn mehrfach werden Analogien zwischen Netanjahu-Israel und Hitler-Deutschland hergestellt. Moshe Zimmermann zum Beispiel sieht im Video Parallelen in der Indoktrinierung der Jugendlichen. Später werden Bilder vom zerbombten Warschau mit jenen vom zerbombten Gazastreifen überblendet.