Wiener Festwochen: Die spürbare Kraft weiblicher Kompositionen

Seit Jahren wird dieser unerfreuliche Umstand, dass Komponistinnen zu wenig aufgeführt werden, thematisiert. In Österreich etwa tritt die Musikwissenschafterin Irene Suchy dagegen an – zuletzt mit dem Projekt „Hidden Harmonies“, das vergessenen Komponistinnen im Internet eine Plattform schafft.

Vibrationen der Klänge

Bei Wien modern werden ganz selbstverständlich Werke von Frauen aufgeführt. Was geschah nun bei den Festwochen? Das Klangforum Wien ließ unter der akkuraten Führung von Katharina Wincor die Kraft weiblicher Kompositionen spüren.. Am zweiten Abend erinnerte Dilay Doğanay mit „Lullayby(e)“ an das Erdbeben in der Türkei 2023. Die Vibrationen der Klänge, die im Raum ausgestrahlt wurden, waren tatsächlich zu spüren. Aida Shirazi verzauberte mit „Crystalline Trees“ den Saal in einen klirrenden Klangwald. Neben Bushra El-Turk, deren Oper „Women at Point Zero“ bei den Festwochen aufgeführt wurde, und Mirela Ivičević ließ Brigitta Muntendorf mit der Qualität von „Nekropolis“, einer Auskoppelung aus ihrer Oper „Melancolia“, aufhorchen.

Aber warum wurde nicht die ganze Oper aufgeführt? Rau beteuert: „Das war nur ein Start für das, was wir in den nächsten Jahren weiterführen wollen.“ Bleibt zu hoffen, dass derlei bald nicht mehr gebraucht wird – und das Geschlecht in der Kunst keine Rolle mehr spielt.