"Das Letzte Jahr" von Signa: Einübung in das Unvermeidbare

Hinter dem Unternehmen Lethe steckt das dänisch-österreichische Kollektiv Signa, das 2016 bei den Wiener Festwochen im Werkstättengebäude des Volkstheaters „Wir Hunde“ als immersives und beklemmendes Spektakel realisierte. Ihre neue, nochmals aufwendigere Produktion brachten Signa und Arthur Köstler am Samstag im Funkhaus, der Homebase der diesjährigen Festwochen, zur Uraufführung. Applaus gab es keinen, denn die Dramaturgie hatte ihn zu verhindern gewusst. Wäre er möglich gewesen, er wäre tosend ausgefallen – trotz der Dauer von knapp sechs Stunden und einer eher dürftigen „Desimulation“-Schlussperformance.

Des langen Tages Reise in die Umnachtung beginnt militärisch straff, fast beängstigend, durchorganisiert: Die 60 Unerschrockenen, die sich für „Das Letzte Jahr“ quasi als Einübung in das Unvermeidbare (so lautet ein Gedichtband von Alfred Kolleritsch) entschieden haben, werden gemeinsam in einem getäfelten Raum betont sachlich eingewiesen. Eine Stimme aus dem Lautsprecher hatte ein „Türen schließen!“ befohlen – und nun darf man sich wie in einem Gefängnis fühlen, ausgeliefert dem Pflegepersonal.