„All Before Death is Life“: Scheitern beim Scheitern als Programm

Dieser Abend ist gescheitert. Mit Bomben und Granaten. Denn nichts von dem, was die Wiener Festwochen als „Weltpremiere“ angepriesen haben, ist eingetreten. „Eine Streichholzschachtel, Schnürsenkel und ein Funke Melancholie – mehr braucht der bildende Künstler und Performer Benjamin Verdonck nicht für seine Soloperformance ,All Before Death is Life‘“: So steht es im Programmbuch. Tatsächlich aber spielt der „Allroundkünstler“ aufdringlich mit viel Essen.