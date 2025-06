Wiener Festwochen melden für 2025 Auslastung von 93 Prozent

Die am Sonntag zu Ende gegangenen zweiten Wiener Festwochen unter Intendant Milo Rau haben eine Auslastung von 93 Prozent - und damit etwas weniger im Vergleich zum Vorjahr (96 Prozent) - erreicht. Von 50.088 aufgelegten Karten wurden 46.499 verkauft, teilten die Festwochen am Montag der APA mit. In Summe wurden 112.000 Besucherinnen und Besucher an den 38 Festivaltagen gezählt. Insgesamt gab es dieses Jahr 166 Veranstaltungen mit Eintritt, wobei 107 davon ausverkauft waren. Dazu kamen mehr als 150 kostenlose Events.