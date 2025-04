"Waldmeister“ beim Strauss-Jahr: So kann Operette heute funktionieren

Den Refrain des finalen Walzers „Trau, schau, wem“ aus Johann Strauss’ „Waldmeister“ würde man am liebsten so manchem Regisseur ins Stammbuch schreiben. Und die Antwort gleich dazu, der Operette nämlich. Wie gut das funktioniert, wenn man sein Handwerk versteht, demonstriert Josef E. Köpplinger, Regisseur und Intendant des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz, mit seiner rekordkurzweiligen „Waldmeister“-Produktion im Museumsquartier im Rahmen des Strauss-Jahres.

Er verlegt das Geschehen aus Sachsen in den Wienerwald der 1950er-Jahre. Ein einnehmendes Wald-Video während der Ouvertüre verspricht großes Kino. Das gibt es auch, aber mit kammerspielartigen Szenen.