Wien modern-Finale: Die Schmerzen eines entwurzelten Baums

14 Minuten Schmerzensschreie

Die lautmalerische Tondichtung der Linzerin Tanja Elisa Glinsner „Ein Baum. Entwurzelt. Der ins Leere fällt…“, eine Art Ergänzung zu Schönbergs Vertonung von Stefan Georges Gedichtzyklus „Das Buch der hängenden Gärten“ zog in ihren Bann. Streicherklänge, die sich als Schmerzensschreie eines Baumes deuten lassen, Windgeräusche, Sägen gehen ineinander über. Das Orchester sagt den Titel auf. Das alles geschieht in 14 Minuten. Susanne Blumenthal leuchtet davon mit dem ORF-Radiosymphonieorchester Wien jeden Moment exakt aus. Auch in den folgenden Werken legt sie den Schwerpunkt ihres Dirigats auf Genauigkeit wie bei Shiqi Geng, der mit seiner „Musik für Kammerorchester“ (hier in der Fassung für großes Orchester) an Schostakowitsch erinnert. Seine musikalische „Selbstreflektion“ hebt eine Soloposaune an, dann wird Beklemmung zur Musik, die geht über in die Idylle von Georges Delbrucks „Berceuse“. Doch die ist fragil. Das abrupte Ende ist wie das Erwachen aus einem tröstlichen Traum.

Wie ein Akt der Befreiung dann der Klassiker aus den 1950ern, das Klavierkonzert von John Cage mit Nicolas Hodges als Solisten. Blumenthal setzt auf akkurate Einsätze, das Werk wirkt per se.