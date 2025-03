Triumph der Musikalität: Julian Rachlin mit Jerusalem Symphony im Konzerthaus

Bei Max Bruchs Violinkonzert in g-Moll ließ Rachlin seinen Geiger-Kollegen Nikita Boriso-Glebsky brillieren und brachte das Werk zum Pulsieren. Solist und Orchester agierten in Harmonie. Verstörend schön gestaltete Boriso-Glebsky die melancholische Weise und brachte sein Instrument innig zum Singen. Was für eine Melodieführung! Eloquent gerieten die fordernden Passagen im Finalsatz. Mit purer Virtuosität überwältigte er bei seiner Zugabe, Schuberts „Erlkönig“ (Fassung von Heinrich Wilhelm Ernst). Da wurde das Dämonische in Goethes Ballade zur Musik.