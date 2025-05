Wien-Konzert der Toten Hosen - und Spekulationen über Abschiedstournee

Die Toten Hosen haben mit einem Video eine Tournee für 2026 angekündigt. Diese endet am 12. September im Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Spekulation über Abschied

Die Konzertreise, die im Juni beginnt, trägt den Titel „Trink aus! Wir müssen gehen“. „Das klingt schon ein bisschen wie ...“, sagt Schauspieler Charly Hübner in dem Clip, in dem er mit Campino in einem Klappsessel sitzt und fischt. Der Sänger der Toten Hosen sagt darauf nichts.

Im Lied, das am Ende zu hören ist, heißt es: „Trink aus, sind fast am Ziel, sind bald zu Haus“.

Die Spekulationen, ob es sich nun um eine Abschiedstournee handelt, haben in sozialen Netzwerken bereits Fahrt aufgenommen. Die Toten Hosen feierten 2022 ihr 40-Jahr-Jubiläum.

Der Vorverkauf startet am 14. Mai, 18.00 Uhr, auf www.DTH.de.