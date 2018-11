Wien bei Tag und bei Nacht

An dieser Stelle berichte ich, Marco Weise, unvollständig wie subjektiv über das Wiener Stadt- und Nachtleben. Dafür wird das feilgebotene Kulturmenü gesichtet, der total zugemüllte Posteingang nach sinnvollen E-Mails durchforstet - ständig auf der Suche nach Tipps zur optimalen Freizeitgestaltung. Woche für Woche, Tag für Tag. Die Updates erfolgen in unregelmäßigen Abständen, denn auch das Leben verläuft nicht in regelmäßigen Bahnen.

Termine:

8. November: Elektro Guzzi, weltweit gefeiert für ihre Live-Techno-Sessions, präsentieren im WUK ihr neues Album "Polybrass".

8. und 9. November: Der Nino aus Wien präsentiert an zwei Tagen in der Arena Wien sein neues, selbstbetiteltes und sehr gelungenes Allbum (der KURIER berichtete).

9. November: Der französische Techno-Altmeister Laurent Garnier wird bei der Veranstaltungsreihe Zuckerwatt im Club Grelle Forelle seine aktuellen Lieblingsplatten auflegen.

10. November: Die wunderbare österreichische Indierock-Band Cari Cari lädt ins Flex zur Albumpräsentation. Wüstenrock trifft auf Maultrommel und Didgeridoo. Geile Sache.

13. November: The Twilight Sad aus dem schottischen Glasgow zählen mitunter zu den besten Rockbands von der Insel. Blöd nur, wenn das kaum einer weiß bzw. kaum einer erkennt. Einer, der den Haken schlagenden wie elegischen Shoegazer-Rock dunkegrauer Prägung zu schätzen weiß, ist Robert Smith von The Cure: “If the world was a better place they would be playing to more people, and I think they can”. Ja, sie können! Aber nicht in Wien: Die Band spielt am 13. November nämlich "nur" im Chelsea auf. Hingehen.