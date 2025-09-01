Aktionismus Museum: Klaus Albrecht Schröder wird Geschäftsführer

Das WAM in der Weihburggasse 26 im Zentrum von Wien geht auf eine Privatinitiative von mehreren Sammlern zurück und verfolgt das Ziel, dem Wiener Aktionismus "die notwendige und verdiente Aufmerksamkeit zu geben". Es beherbergt - laut WAM-Website - die weltweit größte Sammlung von den Hauptvertretern Günter Brus (1938-2024), Hermann Nitsch (1938–2022), Otto Muehl (1925–2013) und Rudolf Schwarzkogler (1940–1969) aus den frühen 1960er und 1970er-Jahren. Es gleicht damit Defizite des Museums Moderner Kunst (Mumok) aus, das zwar umfangreiche Bestände über den Wiener Aktionismus besitzt, ihm aber in den letzten Jahren keine große Aufmerksamkeit schenkte.