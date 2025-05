Benicio del Toro über Wes Anderson: Acht Stunden in der Badewanne

Wes Anderson wäre nicht Wes Anderson, würde er nicht wieder jede noch so winzige Nebenrolle mit kleineren oder größeren Stars besetzen. Von Tom Hanks im Trainingsanzug bis hin zu Johannes Krisch in Kardinalskutte tummelt sich alles, was zwischen Wien und Hollywood einen Namen hat.

Benicio Del Toro allerdings trägt unter den männlichen Darstellern die größte Bürde. Sein Zsa-Zsa Korda ist der Mittelpunkt von Wes Andersons melancholischer Spionage-Satire: Nachdem er im Jahr 1950 einen Flugabsturz überlebt hat, beschließt er, den Kontakt zu seiner einzigen Tochter, einer Nonne namens Liesl herzustellen. Sie soll offiziell sein Erbe antreten und mit ihm einen großen Geschäftscoup – den titelgebenden phönizischen Meisterstreich – ausführen.

Anderson ist berühmt für seine bis ins kleinste Detail streng komponierten Filmbilder. Und gleich die erste Szene seines „Meisterstreichs“ entpuppte sich als große Herausforderung: Benicio del Toro sitzt in einer Badewanne, während Krankenschwestern und anderes Personal in Zeitlupe um ihn herum wuseln: „Wes sagte zu mir: ,Ich drehe in Slow Motion, aber du musst ganz schnell spielen’“, erzählt Del Toro amüsiert: „Daraufhin ich zu Wes: ,Wenn du in Zeitlupe drehst und ich besonders schnell spielen soll, warum drehen wir dann nicht gleich in normalem Tempo? Kommt doch aufs Gleiche heraus!’“