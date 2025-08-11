Wenn der Stephansplatz plötzlich Hunger auf deutsche Touristen hat

von Georg Krierer

Es ist ein ganz normaler Urlaubstag in Wien, an dem sich plötzlich der Boden auftut. Mitten auf dem Stephansplatz reißt ein vier Meter breiter Spalt auf und Jürgen, ein deutscher Tourist, stürzt vor den Augen seiner Frau Renate in die Tiefe. Mit Jürgen verschwindet auch die Vorstellung von einem ganz normalen Wienbesuch.



Es folgt ein literarischer Abstieg in die Abgründe der Stadt. Atmosphärisch, absurd und sehr eigenwillig. Renate, zurückgelassen und von der Polizei eher misstrauisch als hilfreich befragt („Kommen Sie aus Deutschland?“), beginnt, auf eigene Faust zu suchen. Unterstützung bekommt sie immer wieder von ihrer skurrilen „Pfannenzauber“ Online-Community, wo sonst Rezepte der Lieblingsspeisen kursieren – jetzt aber Spekulationen und Trostbotschaften.