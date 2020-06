Weniger Besucher am Neusiedler See

Am Bodensee hatte man heuer Rekordzahlen vermeldet: 259.425 Besucher kamen zu den 80 Veranstaltungen der Bregenzer Festspiele. Am meisten freilich zu Mozarts „Zauberflöte“, die anstelle des ursprünglich von Intendant David Pountney geplanten „Showboat“ gespielt wurde, nämlich 202.663 Gäste. Nur das Musical „West Side Story“ hatte noch mehr Menschen angezogen.

Am Neusiedler See hingegen waren die Zahlen heuer enttäuschend: 119.700 Besucher sahen in der ersten Saison von Intendantin Dagmar Schellenberger den „Bettelstudent“ von Carl Millöcker. Insgesamt gab es 27 Aufführungen, zwei mussten wegen Schlechtwetters abgesagt werden. Im Vorjahr, als noch Harald Serafin Leiter der Seefestspiele war, waren 139.000 Gäste nach Mörbisch gekommen.

Die burgenländischen Festspiele führen diesen Besucherrückgang auf die allgemeine Wirtschaftslage zurück. Mörbisch lebe vom Ausflugspublikum, sagte eine Sprecherin von Mörbisch. Man habe nicht jene Besucher, die wie etwa in Salzburg 250 Euro pro Nacht und Zimmer ausgeben.

Beim nur wenige Kilometer entfernten zweiten burgenländischen Großfestival, in St. Margarethen, sahen heuer 115.000 Besucher die Puccini-Oper „La Bohème“, inszeniert von Robert Dornhelm. Das sind 2000 weniger Gäste, als im Vorjahr zu „Carmen“ in den Römersteinbruch gekommen waren. Allerdings wurde die Zahl der Aufführungen von 31 auf 24 reduziert.