Welser-Möst probt wieder in Wien – in der Volksoper

Am 27. Mai (Wiederholung am 29.) bringt Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra, dem er als Chef vorsteht, die Oper "Daphne" von Richard Strauss zur Aufführung. Freilich (und zum Leidwesen vieler Wiener Opernliebhaber) in Cleveland. In Wien ist der ausgewiesene Strauss-Experte seit seinem Rückzug als Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper im September 2014 nicht mehr als Operndirigent zu erleben.

Auch die Besetzung kennt man als Wiener Opernbesucher gut: Regine Hangler (Daphne), Andreas Schager (Apollo), Norbert Ernst (Leukippos), Ain Anger (Peneios).

Was lag also näher, als einen Teil der Proben in Wien zu absolvieren? Das dachte sich auch Welser-Möst und rief den Wiener Volksopern-Direktor Robert Meyer an. "Er sagte zu mir: ,Selbstverständlich können Sie hier gerne proben‘", erzählt Welser-Möst auf Rückfrage des KURIER und bestätigt den ungewöhnlichen Probenort.

Zuletzt probte er dort mit Norbert Ernst, für Donnerstag und Freitag sind Ain Anger und Regine Hangler vorgesehen. Auch der Pianist dieser Klavierproben kommt aus der Staatsoper: Studienleiter Thomas Lausmann.