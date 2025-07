Lylit singt über Scham: „Der Übergriff ist wieder aufgepoppt“

Das „Unangenehme ansprechen“ will Lylit mir ihrem Song „My Body“. Veröffentlicht wird er zwar erst Ende des Jahres auf ihrem nächsten Album. Vorstellen wird sie ihn aber schon am Freitag, wenn sie in Lunz am See das heurige Wellenklänge-Festival eröffnet.

Das steht unter dem Motto „Scham & Schönheit“, der perfekten Überschrift für „My Body“. Denn in dem Song geht es um einen sexuellen Übergriff und die damit verbundene Scham. „Der Übergriff ist ewig her und ich wollte nie einen Song darüber schreiben“, erzählt die als Eva Klampfer geborene Musikerin. „Aber ich wollte diesmal ein reduziertes Album nur mit meinem Gesang und dem Klavier machen und habe Themen gesucht, die zu diesem Rahmen passen. Der Übergriff ist dabei immer wieder aufgepoppt. Irgendwann hat er sich nicht mehr wegdrücken lassen.“