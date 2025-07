Neues Album: Die Strottern haben ihre „Sieben Zwetschken“ beisammen

Nestroys „Höllenangst“ im Hier und Jetzt

Die Verbindung zu den aktuellen Entwicklungen treten am eindrücklichsten in „Wenn Ka Teufel Nicht Wär“ hervor – einem Couplet aus der Nestroy-Posse „Höllenangst“. Die entstand 1849 nach der Revolution. „Teile der Musik habe ich vor sieben Jahren für eine Produktion am Volkstheater geschrieben“, erzählt Clemens Wenger, Mitbegründer der Jazzwerkstatt und Akkordeon-Spieler von 5/8erl in Ehr’n. „Dafür wurde – wie es zur Zeit Nestroys üblich war – der Text des Couplets adaptiert, um ironisch Entwicklungen aufzugreifen. Wenn wir das jetzt gemacht hätten, wäre der Teufel Donald Trump oder Facebook gewesen. Ich habe aber Klemens meine Melodie vorgespielt, er hat den Originaltext gelesen und instinktiv gesagt, dass er den singen will. Und das war perfekt. Denn das ist die große Qualität der Strottern: etwas vermeintlich Altes im Hier und Jetzt auf den Punkt zu bringen.“