Weitere Konzerte wegen "überwältigender Nachfrage" nach Céline Dion

Angesichts der hohen Nachfrage nach Tickets für das Bühnen-Comeback von Céline Dion hat der Weltstar weitere Konzerte angekündigt. An sechs zusätzlichen Terminen im September und Oktober will die 58-Jährige in der La Défense Arena bei Paris auftreten. Dions Management begründete dies mit einer "überwältigenden Nachfrage".

Großteils ausverkauft Am Vormittag hatte der Ticketvorverkauf begonnen. Der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge waren auf zwei von drei Verkaufsplattformen bereits nach eineinhalb Stunden fast alle Karten aus dem Tageskontingent vergriffen. An weiteren Tagen sollen Fans jedoch noch Tickets für die Shows erwerben können.