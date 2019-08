Waves Vienna: Vielfalt auf zehn Bühnen

Schweden und Ungarn

Rund hundert Bands aus 22 verschiedenen Ländern umfasst das genrereiche Line Up. Darunter finden sich auch bekannte Namen wie die dänische RnB-Produzentin Iris Gold, die Avantgarde-Pop-Musiker Shortparis aus Russland, die ukrainische Newcomerin Alyona Alyona oder der kanadische Singer-Songwriter Dan Mangan sowie eine Reihe österreichischer Musik-Projekte wie Sketches on Duality, Anger, Kerosin95 und viele mehr. Ein besonderer Schwerpunkt des Musikprogramms liegt auf musikalischen Performances aus den beiden diesjährigen Partnerländern Schweden und Ungarn.

Wesentliche rTeil des Festivals ist die Music Conference, bei der in zahlreichen Veranstaltungen nationale und internationale Musikexperten, Veranstalter, Labelbetreiber, Booker, Musiker und Journalisten zum Austausch und Netzwerken aufeinander treffen. Im Rahmen von Panels, Workshops und Networking Sessions werden aktuelle Fragen beispielsweise zu moralischen Pflichten von Streaming-Plattformen hinsichtlich Inhalte dubioser Anbieter, zu Herausforderungen und Chancen asiatischer Musikmärkte, zur Situation von Frauen in der Live-Musik-Produktion, zu den Einkommensverhältnissen von Musikschaffenden österreich- und europaweit und andere relevante Themen behandelt. Zudem wird Ivan Novak, Mitglied der Avantgarde-Band Laibach in einer Pop-Up-Session über Erfolge und Herausforderungen von Bands in Slowenien sowie auf dem internationalen Musikmarkt sprechen.

Infos: Tagestickets gibt es ab 26 Euro. Der Festivalpass für drei Tage kostet 55 Euro. Mehr dazu auf der Waves-Homepage.