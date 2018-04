Was fehlt: Der Kunst-Knopf am Smartphone

Wer bei der aktuellen Aufführungsserie von Richard Wagners "Parsifal" in der Wiener Staatsoper fünf Stunden lang irgendwo zwischen musikalischer Moderne, Weltverneinung und christlicher Mythologie seinen Weg gesucht und letztlich ins Finale gefunden hatte, hat vieles mitbekommen: leichte Fadesse von der Inszenierung, absolutes Musikglück und herausragende Sängermomente.

Aber kein Thema für einen Tweet.

Und das ist ein gewisses Problem.

Denn die Kunst und Kultur sucht derzeit noch stark einen Platz in der zunehmend digitalisierten öffentlichen Debatte. Viele ihrer Themen verschließen sich der Social-Media-Logik - Aufregung! Knackigkeit! Irgendwas mit Flüchtlingen! -, dementsprechend inexistent sind diese dann auf Facebook und Twitter. Wer ins Konzert geht, schreibt dann zumeist höchstens "Super war's" in irgendeiner Ausformulierung. Dann gibt es ein Like vom Lebenspartner, der auch mit war, und das Thema ist beendet.

Die Institutionen selbst erzählen auch nicht ihre Inhalte, sondern predigen zu den bereits Bekehrten: Morgen sei Premiere, heißt es im täglichen Pflichtpost (mit Bild), und wen das nicht ohnehin interessiert, den interessiert es nachher auch nicht. Besser geht es da schon auf Instagram - die dortige Bildsprache nimmt Kunstfotos und Selfies von Schauspielerinnen dankbar auf.

Gesucht: Der Impact

Und trotzdem: Kunst und Kultur werden im Ökosystem des Silicon Valley unter Wert geschlagen. Was auch an einer lange währenden gewissen Zurückhaltung auf Seiten der Künstler lag: Erst jetzt, wo der digitale Sturm schon lange voll ausgebrochen ist, erscheinen die ersten Romane, die diese neue Welt adäquat und abseits der ungelenken Großelternsprache beschreiben, etwa Joshua Cohens "Buch der Zahlen". Künstler schaffen 3-D-Welten aus Klimtbildern in der Game-Engine.