Belmondo selbst zeigte eine lässige Gleichgültigkeit gegenüber der Unterscheidung zwischen Kunst und Kommerz. Er spielte den anspruchsvollen „Pierrot le Fou“ ebenso wie Actionhelden in europäischen Blockbustern wie „Der Greifer“ (1976) oder „Der Profi“ (1981). Ohnehin finden sich die größten französischen Stars in künstlerischen Filmen genauso wieder wie in den großen Kassenschlagern. Man denke nur an Gérard Depardieu, der als „Asterix“ ebenso Furore macht wie in kunstvoll komponierten Dramen, etwa mit Isabelle Huppert in „Valley of Love“ (2015).

Sophie Marceau wiederum feierte gerade in Cannes ein Comeback in François Ozons neuem Drama „Tout s’est bien passé“. Ganze (Teenager-)Generationen haben ihre ersten Liebeswirren mit Marceau in „La Boum – Die Fete“ (1980) durchlitten, sich durch die Komödien von Louis de Funès gelacht, für Romy Schneider geschwärmt und Catherine Deneuve bewundert. Denn nicht nur die Franzosen lieben das französische Kino, sondern auch der Rest der Welt.