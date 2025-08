"Wahnsinnig nervig": Viel Wald beim Horror-Dreh im hohen Norden

Schleimpilzattacke

Die Story dreht sich um eine Bodyfarm, eine forensische Einrichtung, in der unter freiem Himmel wissenschaftlich untersucht wird, wie sich der menschliche Körper nach dem Tod verändert. Die jeweiligen Verwesungsprozesse sollen Rückschlüsse für die Aufklärung von Verbrechen ermöglichen. In den USA gibt es mehrere solcher Einrichtungen, in Europa bisher nur in den Niederlanden.

Er sei schon vor zwanzig Jahren über das Thema gestolpert, sagt Johns. „Ich habe eine fiktive Serie gesehen, die auf einer Bodyfarm spielt. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Zuerst dachte ich, das sei eine reine Horrorgeschichte. Dann begann ich mich zu fragen, ob so etwas wirklich existiert.“ Fünf Jahre später lernte er Fuith kennen, und weitere fünf Jahre später sei die Idee entstanden, gemeinsam diese Geschichte zu entwickeln.

Im Film will Förster Johann seine Ex-Frau Sophia (gespielt von Birgit Minichmayr) warnen: Im Dorf wächst der Unmut über ihre Bodyfarm und den Verwesungsgeruch. Bald gesellt sich ein größeres Problem dazu: Ein rasant wachsender Schleimpilz befällt die Leichen und vermag ihnen offenbar neues Leben einzuhauchen.

Johann wird vom bayerischen Schauspieler Sebastian Bezzel, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, verkörpert. Die Erleichterung nach Drehschluss ist ihm anzusehen, schließlich hatten die Wetterkapriolen in diesem verregneten Juli immer wieder Drehplanänderungen zur Folge. Er zum Beispiel wäre keinen Tag länger für den Dreh, der insgesamt 27 Tage dauerte, verfügbar gewesen.