Bezzel statt Hader in Horrorkomödie "Body Farm": Drehstart ist erfolgt

Anfang 2024 hatte der ORF in einer Fördermeldung zum Film/Fernsehabkommen noch angekündigt, dass Josef Hader muss sich in der Horrorkomödie mit wiedererwachten Leichen herumschlagen müsse. Dieses Vergnügen hat nun der Star der "Eberhofer"-Krimis, Sebastian Bezzel .

In den Hauptrollen sind Sebastian Bezzel, Birgit Minichmayr, Maeve Metelka und Dominic Marcus Singer zu sehen. In weiteren Rollen wirken Roland Düringer, Michael Fuith, Alexander Stecher, Simone Fuith, Sophie Resch, Timo Tatzber, Stan Steinbichler, Carola Pojer und Zaid Alsalame mit.

Der Film, der 2026 in die österreichischen Kinos kommen soll, wird von Film AG in Koproduktion mit Wüste Film produziert . Die Kamera führt Kristian Leschner (Grimme-Preisträger, „How to sell drugs online fast“, „Mittagsstunde“), das Szenenbild verantwortet Martin Reiter (Österreichischer Filmpreis Bestes Szenenbild für „Mit einem Tiger schlafen“, „Corsage“), das Kostüm gestaltet Carola Pizzini („Mother's Baby“, „Mond“), die Bildmontage hat Peter Jaitz („Wischen ist Macht“) übernommen und das laut Aussendung aufwendige Maskenbild gestaltet Valerie Rossacher („Never Alone“, „Luden“).

Schleimpilz befällt Leichen

Zur Handlung wird in der Aussendung vermerkt: "Eigentlich will der Förster Johann seine Ex-Frau Sophia nur warnen: im Dorf steht man ihrer Body Farm, einer forensischen Forschungseinrichtung im angrenzenden Wald, gelinde gesagt abwehrend gegenüber. In der hochsommerlichen Hitze belästigt der Verwesungsgeruch der dort herumliegenden Leichen die ganze Gegend. Doch kaum am Gelände angekommen, muss Johann erkennen, dass die Dorfbevölkerung wohl das geringste Problem darstellt: ein schnellwachsender Schleimpilz hat die Leichen befallen – und vermag den Toten scheinbar neues Leben einzuhauchen. Für Sophia die Chance auf einen wissenschaftlichen Durchbruch; für Johann das letzte, was er sich für ein Wiedersehen mit Sophia erhofft hatte."

Aus dem Ruder

Die Produzent*innen von der Film AG, Alexander Glehr und Johanna Scherz, kommentieren die Dreharbeiten "zur heißesten Zeit des Jahres" folgendermaßen: "Eine Sommerkomödie mit Gruselfaktor mit Sebastian Bezzel und Birgit Minichmayr, zwei der größten Stars des deutschsprachigen Kinos, flankiert von Maeve Metelka und Dominic Marcus Singer. Ein skurriles und überraschendes Abenteuer, zwischen Leichen, deren Verwesungsprozess durch einen mysteriösen Schleimpilz eine gefährliche Wendung nimmt und ordentlich aus dem Ruder läuft."

Hergestellt wird "Body Farm" mit Unterstützung von ÖFI+(Österreichisches Filminstitut), Filmfonds Wien, MOIN Filmförderung, dem Land Niederösterreich und in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen.