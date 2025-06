Bablers "Runder Tisch" zum Film: Bekannte Pläne und ein kleines Zuckerl

Das Kulturministerium erklärt die genannten Rückflüsse auf KURIER -Anfrage so:

"ÖFI+ ist de facto zu einer Basisfinanzierung geworden und viele Projekte wurden daher auch schon bei geringerem Finanzierungsstand eingereicht. Nicht alle von diesen Projekten konnten die Finanzierung, unabhängig von ÖFI+, binnen Zusagefrist schließen. Somit kommt es zu Rückflüssen, weil sich Projekte zwischen dem Antragszeitpunkt, der Förderzusage sowie der Vertragserstellung noch verändern können. In einem solchen Fall kann es sein, dass die jeweiligen Budgets aktualisiert werden müssen und/oder sich dadurch auch die Berechnungsgrundlage von ÖFI+ verändert. Mitunter kommt es zudem selten aber doch vor, dass Förderzusagen seitens der Fördernehmer:innen nicht in Anspruch genommen werden, weil bspw. andere (internationale) Finanzierungsbausteine eines Projekts wegbrechen und ein Film nicht umgesetzt werden kann."