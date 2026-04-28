"Wahlkampf"-Doku: Babler flippert im Büro, FPÖ flippt wegen Filmförderung aus

Nicht immer hat „Wahlkampf“ so eine attraktive Kulisse wie den Traunsee zu bieten. Über weite Strecken befindet man sich in Büroräumlichkeiten mit entsprechendem Mobiliar, nimmt Anteil an Strategiesitzungen mit wechselnder Begeisterung. Als ein Querschuss von Doris Bures medial geleakt wird, bilanziert SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim: „Das Wochenende war überschaubar lustig.“ Andreas Babler wird mal als wackerer Wahlkämpfer, mal beim lässigen Smalltalk mit seinem Team, mal on the road gezeigt.

Regisseur Harald Friedl hat sich nach Dokus über Willi Resetarits, Bhutan und Brot („Brot“) nun der Politik gewidmet. Warum Babler? „Ich fand ihn mutig“, sagt Friedl. „Er entsprach nicht dem üblichen Bild eines Machtpolitikers, legte sich mit den Strukturen in der SPÖ an, und inhaltlich mit mächtigen Interessengruppen. Das fand ich spannend.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Helmut Wimmer Harald Friedl: Aus Steyr (OÖ), kein SPÖ-Parteimitglied, laut Medienberichten Wechselwähler.

Start im Jahr 2023 Kontaktiert habe er Babler bereits einen Monat, nachdem dieser im März 2023 seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt gegeben hatte. „Wir haben ohne Budget begonnen, zu drehen.“ Dann folgte am 3. Juni 2023 das Excel-Chaos am Linzer Parteitag, als Babler mit Verzögerung Parteichef wurde. Im Film ist das nur eine Randnotiz, obwohl man „schöne Aufnahmen“ hatte, wie Friedl sagt. Ein Politikredakteur würde sich diese Bilder wohl nicht entgehen lassen, aber der Filmemacher denkt in anderen Kategorien: „Wir hätten das dramaturgische Problem gehabt, zu viele Anfänge zu haben und schlecht in den Film reinzukommen.“ Und Friedl sagt: „Ich war mir sicher, dass er es nicht schafft. Der ursprüngliche Plan war eine Doku über jemanden, der versucht, Parteivorsitzender zu werden und dann wieder als Bürgermeister von Traiskirchen weitermacht.“ Auch wenn es Babler letztlich bis zum Vizekanzler geschafft hat, ist der Film bei weitem kein Heldenepos. Schon zu Beginn sieht man die Autofahrt zur Angelobung, Ehepartnerin Karin Blum sagt: „Andi, deine Hose hat einen Riss!“

Flippern im Büro Richtigen Drive entwickelt weder die rote Wahlbewegung, noch die im Direct-Cinema-Stil gedrehte Doku, die ohne Kommentar oder Hintergrundmusik auskommt. Wenn der reparierte Flipperautomat in die Löwelstraße geliefert wird, scheint Bablers Begeisterung noch am Größten. Anders ist das bei den Wahlkampfreden, aber die sind hier nicht wichtig. Meistens sitzt man quasi im Maschinenraum. Friedls Fokus habe sich beim Drehen geändert: „Ich habe gemerkt, dass ich das ganze Team interessant finde. Es sind überwiegend Frauen, die ihre Botschaften ans Publikum zu bringen versuchen.“ Es sei nie der Wunsch herangetragen worden, irgendein Material nicht zu verwenden. Sogar eine Telefonkonferenz, in der sich Babler sehr skeptisch äußert, wird gezeigt. Friedl fand es „schneidig, dass sie sich auf das einlassen.“

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