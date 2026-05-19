Vorarlberger Landestheater-Intendantin Gräve per sofort frei gestellt

Die Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, Stephanie Gräve, ist am Dienstag per sofort von ihren Aufgaben entbunden worden. Das gab Monika Wagner, Geschäftsführerin der Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft (KuGes), bei einer Pressekonferenz bekannt. Nach einer Anzeige gegen Wagner wegen Urkundenfälschung, die von Gräve erstattet wurde, sei die "notwendige Vertrauensbasis für eine weitere professionelle Zusammenarbeit" nicht mehr gegeben, hieß es.

Der Vertrag von Gräve, die die Theater-Agenden in Bregenz im August 2018 übernommen hat, läuft noch bis 31. Juli 2028. Aktuell sei sie bei vollen Bezügen von ihrer Arbeit als Intendantin entbunden, sagten Wagner und Claudia Voit (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der KuGes). Über die weitere Vorgangsweise werde man nach Abschluss des Verfahrens gegen Wagner entscheiden.