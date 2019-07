Von Spider-Man bis schwüle Lust: So sind die Kinostarts der Woche

„Die Europäer lieben uns Amerikaner“, jubiliert Peters Schulkollege in Bachelor-Vorfreude und sieht sich schon in einer Gondel in Venedig schmusen. Tatsächlich beschränken sich die Sehenswürdigkeiten in Italien nicht auf alte Steinbrücken, sondern erhalten scharfe Konkurrenz durch das plötzliche Auftauchen eines Meer-Monsters. Da muss selbst Peter Parker einsehen, dass er nicht länger den einfachen Schulbuben spielen kann: Er greift mit seinen Superhelden-Fähigkeiten ein („Stay sticky!“), taucht aber, um als Spider-Man inkognito zu bleiben, in einem schwarzen Ganzkörperkostüm auf. Das neue Outfit verhilft ihm in der italienschen Presse zu dem Spitznamen „Nachtaffe“.

Als wahrer Held im Kampf gegen das elementare Ungetüm erweist sich allerdings ein Superheld namens Mysterio (hintergründig gespielt von Jake Gyllenhaal): Mysterio erinnert an einen römischen Feldherren, dessen Kopf in einer Glaskugel steckt, mit der er grüne Rauchwolken versprühen kann.

Gekonnt wechselt die Gangart zwischen flapsiger Coming-of-Age-Comedy und entfesseltem Spezialeffekt-Zauber mit rauschhaften, manchmal fast surreal anmutend inszenierten Actionszenen. Nicht immer ist alles so, wie es zu sein scheint. Als würde Hollywood augenzwinkernd und ironisch seinen Senf zur Illusionsmaschinerie des eigenen Blockbuster-Kinos abgeben.

"Geheimnis eines Lebens": Alte Dame wird als „Oma-Spionin“ verdächtigt

Die nette alte Dame trägt beige Hosen, senfgelbe Blusen, gärtnert in ihrem Vorgarten und wirkt so harmlos wie eine Tasse Tee. Auffallend nur, dass sie ihn aus einem Che-Guevara-Häferl trinkt. Trotzdem würde kein Mensch vermuten, dass sie unter dem Verdacht der Spionage stehen könnte. Als eines Tages in den 90er-Jahren Agenten des britischen MI5 ihr braves Vorstadthaus stürmen, wirkt alles wie ein großer Justizirrtum. Besonders ihr Sohn, ein erfolgreicher Anwalt, hält das Vorgehen für einen schlechten Witz.