Vom schändlichen Umgang des Kulturamts mit der Tschinellen-Fifi

Er argumentiert, dass die Neugestaltung des Vorplatzes „ohne unser Wissen“ durchgeführt worden sei. Tatsächlich? Das Skandalprojekt der Stadt Wien kostete ja die damalige SPÖ-Vizebürgermeisterin Grete Laska 2009 den Kopf. Jedenfalls sei, so Löcker weiter, die Möglichkeit einer Versetzung der Kunstwerke danach „selbstverständlich eingehend geprüft“ worden, die Realisierung „jedoch an den sehr hohen Kosten“ gescheitert. Wiederum: Tatsächlich? Ihr Tratschpartner fragte nach: „Wann und von wem wurde geprüft? Gibt es ein Gutachten, aus dem ich zitieren kann? Und wie hoch wären denn die Kosten gewesen?“

Löcker verzichtete generös auf eine Antwort, delegierte die Arbeit an eine Referentin. Diese gestand ein, dass die Entscheidung bloß „mündlich im Rahmen einer Ortsbegehung“ gefallen sei. Alle weiteren Informationen blieb sie, trotz nochmaliger Nachfrage, schuldig. So viel also zum überheblichen Umgang des Kulturamts mit der Kunst im öffentlichen Raum.