Der Audio Walk "Stadt ohne Dach": Die Strategie der Unsichtbarkeit

Jan Philipp Gloger, Direktor des Volkstheaters, brachte aus seiner vormaligen Wirkungsstätte Nürnberg auch die aus Würzburg gebürtige Regisseurin Greta Călinescu mit, die regelmäßig im Stadtraum inszeniert. Ihr Wunsch sei eine „theatrale Auseinandersetzung“ mit dem Thema Wohnungslosigkeit gewesen – unter Beteiligung von Menschen, die dieses Schicksal selbst erlebt haben, sowie jenen, die im Bereich der Obdachlosenhilfe arbeiten.

Tatsächlich konnte der Fonds Soziales Wien (FSW), eine ausgelagerte Einrichtung der Stadt, als Kooperationspartner gewonnen werden. Nach langer Recherche ist eine Double Feature Show aus Audio Walk und Performance entstanden, die am Freitagabend im Bezirk Mariahilf – rund um die Gruft – ihre Uraufführung erlebte. Die zwei Teile sind quasi die beiden Seiten einer Medaille: Zu Gehör kommen einerseits Betroffene, andererseits versichert Ensemblemitglied Maximilian Pulst als Vertreter des „Systems“, dass man sich eh so bemühe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Marcella Ruiz Cruz Ensemblemitglied Maximilian Pulst als Vertreter des „Systems“

Die Anklage fällt daher etwas zahm aus: Im Programmblatt liest man, dass Wien „als Leuchtturm für Maßnahmen im Bereich des leistbaren Wohnens und der Obdachlosenhilfe“ gelte. Der Eiertanz beginnt aber schon bei der Frage, wie die in der Regel nicht freiwillig auf der Straße lebenden Menschen zu bezeichnen sind: Der FSW spricht euphemistisch von „Kund:innen“, das Volkstheater hochtrabend von „Expert:innen des Alltags“. Eine Werbeeinschaltung über die „Beendigung Strategie Obdachlosigkeit Wien 2030“ des FSW ist „Stadt ohne Dach“ aber keinesfalls. Denn die Performance im Obdach Forum (als Amtsstube) über den Paragrafendschungel ist reichlich kafkaesk – und ein Chor aus ehemaligen Betroffenen gibt sich mit den Beteuerungen der „Behörde“ nicht zufrieden: Man baut keine Stadt auf leeren Versprechungen.