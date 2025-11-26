„Vierte Kassa, bitte“: Humorvolle Miniaturen vom „Ohrwaschl“-Schreiber

Wissen Sie, was ein „Ohrwaschl“ ist, wenn kein Körperteil damit gemeint ist? Klar, es ist die Seite 1-Kolumne des KURIER, verlässlich links unten positioniert. Woher der Name kommt, ist nicht ganz überliefert, unser „Ohrwaschel“-Schreiber Andreas Schwarz spekuliert darüber in seinem neuen Buch: Vielleicht wegen der Platzierung in der Zeitung – und eher weniger, weil manchmal jemand eine „hinter die Ohren bekommt“, wie ein Leser einmal vermutete. Egal, es geht darum, den Tag gut gelaunt zu beginnen, auch wenn der „Homo Austriacus“ gerne jammert, wie Schwarz trocken feststellt. Der frühere KURIER-Außenpolitikchef erfreut die Leserschaft auf diesem Platz jedenfalls schon seit über 20 Jahren als kluger und feinhumoriger Alltagsbeobachter. Sein Credo: Man könne sich über Ungewöhnliches, Erstaunliches, Absurdes ärgern – oder über den Ärger schmunzeln. Die im Buch versammelten Texte sind zum Teil bisher unveröffentlicht, zum Teil im KURIER erschienen.

Schnucki, ach Schnucki Und so macht sich Schwarz über politisch korrekte „Cancel-Diarrhö“, „Vegan-Ente“ und „Moralkeulen-Schnuckis“ lustig (genau, Sie assoziieren richtig: „Schnucki, ach Schnucki….“). Und welcher Arbeitnehmer hat noch nie sorgenvoll die „Change-Manager“ betrachtet, „die über Firmen herfallen und den Alles-neu-Groove tanzen“, wie es der Autor so passend beschreibt? Nein, bei dem langjährigen Journalisten läuft man nicht Gefahr, dass „Political Correctness und Humorlosigkeit einen Pas de deux vollführen“. Den beobachtet der Schreiber lieber mit viel Witz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Cover Andreas Schwarz: „Vierte Kassa, bitte“, Seifert-Verlag. 162 Seiten, 19 Euro.

Schwarz beschäftigt sich mit städtebaulichem Unfug wie Nebelduschen vor Haarsalons (die sich schon bei einer „Hitzehölle“ von 20 Grad einzuschalten pflegen) genauso wie mit Straßenbahnsitzen für eineinhalb Personen sowie mit der – medialen – Lust am Untergang, und immer wieder gerne mit dem Thema „Technik statt Hirn“. Auch „Nahrungsaufnahme als Religion“ kriegt sozusagen ihr Fett ab („wer keine Unverträglichkeit hat, ist per se schon krank“), und man fühlt mit dem Journalisten, wenn die Künstliche Intelligenz Telefongesprächspartner ist oder der Computer schon wieder nach einem neuen Passwort verlangt (mit Großbuchstaben, plus einer Zahl , ohne Leerzeichen).