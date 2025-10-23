Viennale: Julia Roberts in einem umstrittenen #MeToo-Drama

Julia Roberts schafft es in Österreich nicht ins Kino. Ihr viel diskutiertes #MeToo-Drama „After the Hunt“ hätte zwar im Oktober regulär – wie auch in Deutschland – anlaufen sollen, wurde aber von Sony Pictures ohne Angabe von Gründen von der Startliste gestrichen. Wer „After the Hunt“ trotzdem sehen möchte, hat Gelegenheit auf der Viennale (Montag, 15.30 Uhr, Gartenbaukino). „After the Hunt“ wurde von dem italienischen Regisseur Luca Guadagnino („Challengers“) nach einem Drehbuch von Nora Garrett verfilmt und steht seit seiner Premiere auf dem Filmfestival in Venedig im Kreuzfeuer der Kritik. Julia Roberts verkörpert darin eine Philosophie-Professorin namens Alma, deren Kollege und bester Freund Hank von einer Schwarzen Studentin namens Maggie (Ayo Edebiri) des sexuellen Übergriffs bezichtigt wird. Obwohl Alma große Stücke auf ihre Doktorandin hält, kann sie die Vorwürfe nicht so recht glauben. Hank wiederum beteuert seine Unschuld und behauptet, dass Maggie ihn anzeige, weil er sie des Plagiats überführt habe.

Schon bei der Pressekonferenz in Venedig musste sich Roberts der Frage stellen, ob „After the Hunt“ nicht anti-feministische Positionen aufgreife, wonach man #MeToo-Anklagen von Frauen in Zweifel ziehen müsse. Diesen Vorwurf wies Roberts zurück: Es gehe darum, Fragen aufzuwerfen in einer Gesellschaft, die die Kunst der Auseinandersetzung verloren habe.