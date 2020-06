Wiener Kurzfilmpreis an "The Curse"

Das britisch-marokkanische Drama "The Curse" von Fyzal Boulifa ist am Sonntagabend zum Abschluss der zehnten Ausgabe des Festivals "Vienna Independent Shorts" (VIS) mit dem mit 4.000 Euro dotierten Wiener Kurzfilmpreis ausgezeichnet worden. Mit mehr als 8.200 Festivalbesuchern konnte die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Prozent gesteigert werden, teilten die VIS in einer Aussendung mit.