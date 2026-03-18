Fortsetzung des Kult-Horrors: „Verfluchtes Amsterdam II“

Von Gabriele Flossmann

In den Achtzigern gab es in den Niederlanden einen jungen, aufstrebenden Regisseur, der Dinge tat, die ihm alle für unmöglich erklärt hatten. Sein Name war Dick Maas und er hatte sich vorgenommen, das Unmögliche zu schaffen: einen schockierenden Horrorfilm (in den damaligen Niederlanden völlig unerhört), der nicht nur vom Publikum gefeiert, sondern auch Anerkennung bei Kritikern und sogar Preise einheimsen sollte.

Die Rede ist von dem Thriller „Amsterdamned“, wie er im Original hieß. Darin ermordet ein geistesgestörter Taucher wahllos Menschen in den Amsterdamer Grachten.

Ein typischer 80er-Jahre-Macho-Detektiv namens Eric Visser jagte damals den Killer. In seinem Wettlauf gegen die Zeit trat und schoss er alles und alle nieder, auch ohne „License to Kill“. Visser wollte um jeden Preis den Wahnsinnigen dingfest machen, bevor er noch mehr Menschen morden konnte.

37 Jahre später ist Dick Maas ein etablierter 74-jähriger Regisseur, der auch mehrere Romane geschrieben hat, die alle in seinem Amsterdam-Thriller-Universum spielen. 37 Jahre später knüpft er noch einmal an seinen kultigen Horrorfilm an. Kommissar Eric Visser genießt inzwischen seinen Ruhestand in einem Dorf, weit weg von Amsterdam. Doch eine Mordserie lockt ihn zurück in die Großstadt. Ehemalige Kollegen haben ihn zu Hilfe gerufen, weil man einen Nachahmungstäter vermutet. Als neue Beweise darauf hindeuten, dass die damaligen Morde vielleicht gar nicht aufgeklärt wurden, erhebt sich die bange Frage: Wird Amsterdam von demselben (mittlerweile sehr alten) Taucher terrorisiert? Oder handelt es sich um ein jahrhundertealtes, mythisches Monster, wie ein beigezogener Professor vermutet?