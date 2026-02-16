Vereinigte Bühnen Wien melden Mitarbeiter bei AMS-Frühwarnsystem an
Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) sind jener Kulturbetrieb, der am stärksten von den Einsparungen im Zuge der Budgetkonsolidierung der Stadt Wien betroffen ist. Die Subventionskürzung von fünf Mio. Euro führte bereits zur geplanten Schließung der Kammeroper ab Herbst, nun dürfte es auch zu Personalabbau kommen, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Zur Anzahl der beim Frühwarnsystem des AMS vorgemerkten Mitarbeitenden wollten die VBW auf APA-Anfrage keine Auskunft geben.
Jedenfalls seien "alle Bereiche der VBW evaluiert und das Unternehmen ganzheitlich betrachtet" worden, hieß es auf die Frage, in welchen Bereichen es zu Personalkürzungen kommen könne. Noch im Dezember hatte VBW-Geschäftsführer Franz Patay gegenüber der APA betont, dass man die Personalkosten mit Qualifizierungs- und Umschulungsangeboten oder durch den Verzicht auf Nachbesetzungen reduzieren wolle. Betriebsbedingte Kündigungen im rund 800 Köpfe umfassenden Personalstand zu vermeiden, sei das Ziel, hieß es damals.
Sozialplan wird verhandelt
Auf APA-Anfrage hieß es von Patay am Montag: "Oberstes Ziel bleibt, die Auswirkungen für die Belegschaft so gering wie möglich zu halten, die Mitarbeiter*innen zu schützen und den Spielbetrieb und die künstlerische Qualität zu erhalten."
Wie es in der "Kronen Zeitung" heißt, seien einige Mitarbeiter zuletzt beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet worden. Aktuell werde ein Sozialplan verhandelt. Die Anmeldung im Frühwarnsystem habe man vorsorglich vorgenommen, hieß es seitens der VBW. "Das ist eine gesetzlich vorgesehene Maßnahme, keine Vorentscheidung über konkrete Schritte", erklärt die Sprecherin gegenüber der Zeitung.
Kommentare