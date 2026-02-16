Vereinigte Bühnen Wien melden Mitarbeiter bei AMS-Frühwarnsystem an

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) sind jener Kulturbetrieb, der am stärksten von den Einsparungen im Zuge der Budgetkonsolidierung der Stadt Wien betroffen ist. Die Subventionskürzung von fünf Mio. Euro führte bereits zur geplanten Schließung der Kammeroper ab Herbst, nun dürfte es auch zu Personalabbau kommen, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Zur Anzahl der beim Frühwarnsystem des AMS vorgemerkten Mitarbeitenden wollten die VBW auf APA-Anfrage keine Auskunft geben.

Jedenfalls seien "alle Bereiche der VBW evaluiert und das Unternehmen ganzheitlich betrachtet" worden, hieß es auf die Frage, in welchen Bereichen es zu Personalkürzungen kommen könne. Noch im Dezember hatte VBW-Geschäftsführer Franz Patay gegenüber der APA betont, dass man die Personalkosten mit Qualifizierungs- und Umschulungsangeboten oder durch den Verzicht auf Nachbesetzungen reduzieren wolle. Betriebsbedingte Kündigungen im rund 800 Köpfe umfassenden Personalstand zu vermeiden, sei das Ziel, hieß es damals.