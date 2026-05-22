Vereinigte Bühnen Wien: Job von Franz Patay wurde ausgeschrieben

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) bespielen das Theater an der Wien als Opernhaus sowie das Raimund Theater und das Ronacher mit Musicals. Weltweit verdienen Unternehmen mit letzterem Genre Geld, nicht so in Wien: Die Stadt subventioniert die Musical-Schiene in der Größenordnung von 20 Millionen Euro jährlich.

Genaue Zahlen liegen keine vor: Geschäftsführer Franz Patay macht ein großes Geheimnis daraus. Im Herbst läuft der Vertrag des nun 65-jährigen Juristen aus. Die Wien Holding GmbH sucht daher als Eigentümerin gemäß Stellenbesetzungsgesetz "eine souveräne Persönlichkeit". Diese trägt die "Gesamtverantwortung für die Gesellschaft in sämtlichen kaufmännischen und operativen Belangen".

Zu den Aufgaben zählt unter anderem die "Weiterentwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie zur erfolgreichen Positionierung als künstlerischer Top-Player in Europa" und "die Produktion von Welturaufführungen" (im Bereich Musical). Erwartet werden ein "geradliniger, stringenter Karriereverlauf" sowie "hervorragende Kommunikationsfähigkeiten" und ein "teamorientierter, partizipativer Führungsstil mit hoher Sozial- und Diversitätskompetenz". Die Bewerbungsfrist endet am 23 Juni.