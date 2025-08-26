Venedig: Filmfestival im Star-Regen

Alexandra Seibel, VenedigEin Gewinner der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig steht bereits fest. Der deutsche Radikalfilmemacher Werner Herzog („Fitzcarraldo“) wird anlässlich der Eröffnung Mittwoch Abend einen Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhalten. Ihm zu Ehren reist sein legendärer Regie-Kollege Francis Ford Coppola an den Lido und hält die Laudatio. Ganz im Zeichen der Männerrunde geht es dann weiter, wenn der italienische Filmemacher Paolo Sorrentino mit Toni Servillo, dem Star seines Films „La Grazia“, das Filmfestival eröffnen wird.

Nicht allzu viele Regisseurinnen hat Festivalchef Alberto Barbera heuer für seinen Wettbewerb um den Goldenen Bären (bis 6. September) gefunden, aber ein paar gibt es doch – und ein großes Aufgebot an Hollywoodgrößen.

Die zweifache Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow („Tödliches Kommando – The Hurt Locker“) beispielsweise zeigt ihren Nuklear-Thriller „A House of Dynamite“ und wird von Stars wie Idris Elba und Rebecca Ferguson begleitet. Zudem werden Großkaliber wie Julia Roberts, George Clooney, Al Pacino und Christoph Watz erwartet.

Was Julia Roberts betrifft – die übrigens erstmals ihren Fuß auf den roten Teppich in Venedig setzt – , ist die Erwartungshaltung besonders hoch: In „After the Hunt“ spielt sie eine College-Professorin, die am Scheideweg steht, nachdem ihrem Kollegen und engem Freund – dargestellt von Andrew Garfield – die Vergewaltigung einer Studentin vorgeworfen wird. Als Regisseur zeichnet der profilierte Italiener Luca Guadagnino („Call Me by Your Name“, „Challengers“) verantwortlich und lässt auf ein vielschichtiges MeToo-Drama auch höchstem Niveau hoffen.