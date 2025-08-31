Filmfestival in Venedig: Jude Law spielt Wladimir Putin

Nein, er habe keine Angst vor negativen Konsequenzen, weil er Wladimir Putin dargestellt habe, sagte Jude Law auf dem Filmfestival in Venedig. Und: „Es ist erstaunlich, was eine gute Perücke bewirken kann.“ Der britische Schauspieler ist Wladimir Putin in dem französischen Wettbewerbsfilm „The Wizard of the Kremlin“ von Olivier Assays. Dank einer blonden Perücke mit Seitenscheitel erzielt er tatsächlich eine beachtliche Annäherung an den russischen Präsidenten. Gleichzeitig aber vergisst man keine Sekunde, dass man Jude Law dabei zusieht, wie er sich mit hängenden Mundwinkeln und steifer Körpersprache Putin spielt. Aber nicht er steht im Mittelpunkt von Assayas’ Verfilmung des gleichnamigen Buches von Giuliano da Empoli, sondern dessen fiktiver Polit-Berater Vadim Baranow, mit freundlichem Kindergesicht verkörpert von Paul Dano.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Carole Bethuel Pau Dano als politischer Berater in "The Wizard of the Kremlin“

Das Drehbuch hat Assayas mit dem Russland-Spezialisten Emmanuel Carrère geschrieben, dessen Doku-Roman „Limonow“ zu den fesselndsten Auseinandersetzungen mit der jüngeren russischen Geschichte zählt. In Rückblenden rekapituliert Baranow im Gespräch mit einem US-Journalisten seinen Aufstieg zur Macht. Anfang der frühen 1990er-Jahre verkehrt Baranow in der Moskauer Punkszene und interessiert sich für modernes Theater. Es ist genau diese Fähigkeit zur Inszenierung, die ihn zuerst zu einem erfolgreichen TV-Produzenten und schließlich zum Drahtzieher politischer Propaganda werden lässt, der Putin als Meister der Manipulation zur Seite steht,