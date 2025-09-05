Vor der Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig am Samstag gibt es einige heiße Anwärter auf Auszeichnungen. Geht man nach dem Urteil vieler Kritiker, dürfte vor allem "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania gute Chancen auf den Goldenen Löwen haben. Die Beliebtheit eines Films bei Kritikern ist aber nicht zwangsläufig ein Anhaltspunkt dafür, wie die Jury sich entscheidet.

Die tunesische Regisseurin hat sich in ihrem Film für eine emotionale, drastische Erzählweise entschieden. Sie erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen, das im Alter von fünf Jahren starb. Der Film bekam nach der Premiere außergewöhnlich langen Applaus - länger als jeder andere Wettbewerbsbeitrag.

Zentrales Element des Dokudramas ist ein echter Telefonmitschnitt. Während Hind Rajab im Jänner 2024 im beschossenen Wagen zwischen getöteten Familienmitgliedern festsaß, telefonierte sie rund drei Stunden lang immer wieder mit Freiwilligen des Palästinensischen Roten Halbmonds und flehte um Hilfe.