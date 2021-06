Blueslegende B. B. King gestorben

- Am 16. September 1925 auf einer Baumwollplantage im US-Bundesstaat Mississippi als Riley B. King geboren.

- Der junge Landarbeiter singt in Gospelchören, bringt sich selbst das Gitarrespielen bei und tritt als Straßen- und Bar-Musiker auf.

- 1946 geht er nach Memphis und tritt 1948 als "Blues Boy" in einer Radio-Show auf - aus "Blues Boy" wird B.B. King.

- 1951 erster großer Hit mit "Three O'Clock Blues".

- 1964 mit "Rock me Baby" Platz 1 der US-"Rhythm & Blues"-Charts.

- 1969 spielt King mit seiner Band als Vorgruppe bei 18 US-Konzerten der Rolling Stones.

- 1970 internationaler Durchbruch mit dem Crossover-Hit "The Thrill Is Gone".

- 1996 erscheint die Autobiografie "Blues All Around Me" (deutsch: "Ein Leben für den Blues").

- 2013: Die Film-Biografie "B.B. King: The Life of Riley" kommt in die Kinos.

- Herbst 2014 letzter Auftritt des nach langer Diabetes-Erkrankung gehbehinderten Musikers in den USA.